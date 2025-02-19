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Muş'ta Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Verildi

Muş'ta Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Verildi
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Muş İl Sağlık Müdürlüğü, Malazgirt ilçesinde 10 farklı kamu kurumundan katılımcılara iki gün süren sertifikalı ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitimde hayat kurtaran müdahaleler teorik ve pratik olarak öğretildi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğünün ilk yardım eğitmenleri tarafından Malazgirt ilçesinde sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.

Malazgirt'teki 10 farklı kamu kurumundan katılımcılar, iki günlük eğitim sürecinde hayat kurtaran müdahaleleri öğrenme fırsatı buluyor. Muş İl Sağlık Müdürlüğünün ilk yardım eğitmenleri tarafından katılımcılara; kalp krizi, havayolu tıkanıklığı, yaralanma ve kanamalar, bilinç bozuklukları ve bayılma, hasta/yaralı taşıma gibi konularda hem teorik hem de pratik eğitimler verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verileceği belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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