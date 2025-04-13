Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana, Suriye'de kritik görev
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildi
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu

Muş'ta Mahsur Kalan 4 Kişi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muş'ta Mahsur Kalan 4 Kişi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'dan Muş'a doğa yürüyüşü için gelen 4 kamu çalışanı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, araçlarını bıraktıktan sonra köyde misafir kalan grubu kurtardı.

Muş'ta kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır'dan Muş'a gelen ve doğa yürüyüşüne çıkan 4 kamu çalışanı aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dönüş yolunda mahsur kalınca ekipler seferber oldu. Grup, cumartesi günü de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını bırakarak yakındaki bir köye misafir oldu. Pazar günü araçlarının yanına dönmeye çalışan doğaseverler, kar yağışının etkisini sürdürmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu araç saplandığı yerden çıkarıldı.

Arkadaşları ile bölgede mahsur kalan Ebubekir Akdeniz, AFAD ekiplerine teşekkür ederek, "Soğuktan donmak üzereydik. Aracımız saplanmıştı ve durum oldukça zorlayıcıydı. AFAD ekipleri hızla yardımımıza gelerek bizi kurtardı. Muş AFAD'a ve personellerine teşekkür ediyoruz" dedi. - MUŞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.