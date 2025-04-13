Muş'ta Mahsur Kalan 4 Kişi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muş'ta kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır'dan Muş'a gelen ve doğa yürüyüşüne çıkan 4 kamu çalışanı aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dönüş yolunda mahsur kalınca ekipler seferber oldu. Grup, cumartesi günü de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını bırakarak yakındaki bir köye misafir oldu. Pazar günü araçlarının yanına dönmeye çalışan doğaseverler, kar yağışının etkisini sürdürmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu araç saplandığı yerden çıkarıldı.

Arkadaşları ile bölgede mahsur kalan Ebubekir Akdeniz, AFAD ekiplerine teşekkür ederek, "Soğuktan donmak üzereydik. Aracımız saplanmıştı ve durum oldukça zorlayıcıydı. AFAD ekipleri hızla yardımımıza gelerek bizi kurtardı. Muş AFAD'a ve personellerine teşekkür ediyoruz" dedi. - MUŞ