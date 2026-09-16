Muş’ta karpuz yüklü tır devrildi: Karpuzlar yola döküldü

Muş-Hasköy kara yolunda karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, dorsedeki karpuzlar ise yola döküldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Hasköy kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ARU 744 plakalı karpuz yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Tırın yan yatması sonucu kara yolunda ulaşım tamamen dururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın yan yatması sonucu dorsesinde bulunan karpuzlar ise yola dökülerek, büyük kısmı parçalandı. Ekiplerin çalışmasıyla yola dökülen karpuzlar temizlenirken, tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı