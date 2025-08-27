Muş'ta Aileler PKK Kaçırdığı Çocukları İçin Teslim Ol Çağrısı Yapıyor

Muş'ta DEM Parti binası önünde toplanan aileler, evlatlarına teslim ol çağrısı yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini bu hafta da devam ettirdi.

Her çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına seslenerek teslim olmaları çağrısında bulundu. Ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıyan aileler, yıllardır hasretle bekledikleri evlatlarına kavuşma kararlılıklarını dile getirdi.

Ayten Koçhan, basın mensuplarına, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını ifade ederek, "Gece gündüz televizyonun önünde senden haber bekliyorum oğlum. Telefon gelse, kapı çalsa sizden bir haber geldi diyorum. Yavrum daha neyi bekliyorsunuz? Gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil oğlum. Bu İsrail ve Amerika'nın davası. Sizi kandırıp oyalıyorlar. Gelin devletinize sığının. Komisyonda kuruldu. İnşallah biz kazanacağız oğlum. Anneler, babalar yolunuzu gözlüyor. Anneler, babalar ağlıyor yeter" dedi

Baba Halit Altun ise oğlunun 12 yıl önce götürüldüğünü belirterek, "DEM Parti'nin önünde evlat nöbet tutuyoruz. İnşallah nöbetimizde başarılı olacak. Terörsüz Türkiye süreci çok iyi gidiyor. Tüm aileler olarak bu süreçte bizi de görüp dinlesinler istiyoruz. Çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. Bir an önce çocuklarımıza kavuşup onları görmek istiyoruz. Barış her zaman güzeldir. Biz de barış istiyoruz, huzurlu Türkiye istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ