Muş'ta Aileler PKK Kaçırdığı Çocukları İçin Teslim Ol Çağrısı Yapıyor

Muş'ta Aileler PKK Kaçırdığı Çocukları İçin Teslim Ol Çağrısı Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, her çarşamba DEM Parti binası önünde toplanarak evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunuyor. Aileler, yıllardır süren hasretlerini dile getirerek barış ve huzur talep ediyor.

Muş'ta DEM Parti binası önünde toplanan aileler, evlatlarına teslim ol çağrısı yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini bu hafta da devam ettirdi.

Her çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına seslenerek teslim olmaları çağrısında bulundu. Ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıyan aileler, yıllardır hasretle bekledikleri evlatlarına kavuşma kararlılıklarını dile getirdi.

Ayten Koçhan, basın mensuplarına, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını ifade ederek, "Gece gündüz televizyonun önünde senden haber bekliyorum oğlum. Telefon gelse, kapı çalsa sizden bir haber geldi diyorum. Yavrum daha neyi bekliyorsunuz? Gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil oğlum. Bu İsrail ve Amerika'nın davası. Sizi kandırıp oyalıyorlar. Gelin devletinize sığının. Komisyonda kuruldu. İnşallah biz kazanacağız oğlum. Anneler, babalar yolunuzu gözlüyor. Anneler, babalar ağlıyor yeter" dedi

Baba Halit Altun ise oğlunun 12 yıl önce götürüldüğünü belirterek, "DEM Parti'nin önünde evlat nöbet tutuyoruz. İnşallah nöbetimizde başarılı olacak. Terörsüz Türkiye süreci çok iyi gidiyor. Tüm aileler olarak bu süreçte bizi de görüp dinlesinler istiyoruz. Çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. Bir an önce çocuklarımıza kavuşup onları görmek istiyoruz. Barış her zaman güzeldir. Biz de barış istiyoruz, huzurlu Türkiye istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
ATM'lerde bulunan sarı tuşun ne işe yaradığı ortaya çıktı

ATM'lerde bulunan sarı tuşun gizemi çözüldü! Bakın ne işe yarıyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAP açıklaması geldi! Türk Telekom'dan yılda 2 kez zam kararı

Milyonlarca abonesi olan firma yılda 2 kez zam yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.