Muş'ta 2 şüpheli paket alarmı: Güvenlik güçleri hızla müdahale etti

MUŞ - İstasyon Caddesi üzerindeki Muş Valiliği hizmet binası karşısında iki ayrı noktaya bırakılan şüpheli paketler paniğe neden oldu.

Muş'ta, İstasyon Caddesi'nde bulunan Muş Valiliği hizmet binası civarındaki iki şüpheli paket, İl Emniyet Müdürlüğü'nü alarma geçirdi. İki ayrı noktaya bırakılan şüpheli paketleri gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. İki şüpheli paket, fünye ve bomba imha robotu yardımıyla patlatıldı.

İstasyon Caddesi'nin bir bölümünün çift taraflı trafiğe kapatılmasıyla birlikte, güvenlik önlemleri alındı ve bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi. Ekipler, gerekli kontrollerin ardından ilk çantayı fünye, ikincisini ise bomba imha robotuyla patlattı.

Patlatılan çanta ve poşetler incelenmek üzere yetkililere teslim edilirken, yapılan incelemeler sonucunda çantanın içinde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. İkinci poşetten ise sadece çöp çıktığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri tarafından toplanan materyaller, detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayın kontrol altına alınmasının ardından İstasyon Caddesi'nin trafiğe açılmasıyla normale dönüldü.