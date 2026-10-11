Haberler

Muş Korkut'ta traktör devrildi, altında sıkışan sürücü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Korkut'ta traktör devrildi, altında sıkışan sürücü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü girişinde saat 10.40 sıralarında devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan sürücü, Korkut Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Muş'un Korkut ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ferit Yavuz'un kullandığı traktör devrildi. Kazada sürücü Yavuz, traktörün altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Korkut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı

O kentimizdeki tedirginlik büyüyor! Şikayetçi sayısı 3 bine dayandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilo vermek için başladığı kick boksta dünya şampiyonu oldu

Kilo vermek için başladı, tarih yazdı
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi

Kızı okuldan döndüğünde acı manzarayla karşılaştı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e 'Siyasi zübük ve dolandırıcı' suçlaması

AK Partili Yayman'dan Özel'e ağır ithamlar! Sözleri bomba
Papa 14. Leo akciğer ameliyatı olacak: Doktorlar kitle tespit etti

Papa kanser mi? Vatikan açıklama yaptı

Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 31 dakikada 3 gol

31 dakikada 3 gol! İnanılmaz bir maç oluyor
Zelenski'den Trump'ın ateşkes açıklamasına yanıt: Haberim yok!

Ateşkesten onun haberi yok: Ne zaman başlayacağını bize de bildirin!