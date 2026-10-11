Muş Korkut'ta traktör devrildi, altında sıkışan sürücü ağır yaralandı

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Muş'un Korkut ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ferit Yavuz'un kullandığı traktör devrildi. Kazada sürücü Yavuz, traktörün altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Korkut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı