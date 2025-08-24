Muş-Bitlis Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Muş- Bitlis karayolu Tandoğan köyü mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 12 ACJ 153 plakalı otomobil ile 49 AAR 657 plakalı araç Tandoğan köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ