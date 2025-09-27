Muş-Bitlis Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muş-Bitlis karayolunda otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Muş-Bitlis karayolu Göletli Park Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ