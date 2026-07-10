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Muş'ta jandarmadan şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim

Muş'ta jandarmadan şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim
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Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Muş-Bingöl kara yolundaki Yaygın Yol Kontrol Noktası'nda şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi. Denetimlerde ruhsat, sigorta, takograf, lastik, fren, emniyet kemeri ve yolcu kapasitesi gibi birçok unsur kontrol edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekipleri, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Yaygın Yol Kontrol Noktası'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetledi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından Muş-Bingöl kara yolu üzerinde bulunan Yaygın Yol Kontrol Noktası'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, yolcu güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontroller yapıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada otobüslerin taşıma ruhsatı, yetki belgesi, zorunlu trafik sigortası ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Ayrıca takograf kayıtları ile sürücülerin sürüş ve dinlenme süreleri incelenirken; lastik, fren sistemi, aydınlatma ekipmanları ve emniyet kemerlerinin çalışır durumda olup olmadığı da denetlendi. Denetimlerde uygun olmayan sürücü kartı kullanımı ve kartsız sürüş durumları da kontrol edilirken, yolcu taşıma kurallarına uyulup uyulmadığı, araçların tarifeye uygun hareket edip etmediği, yolcu kapasitesinin aşılması, durak ve güzergah ihlalleri ile yolcuların biletlerinin eksiksiz ve doğru şekilde düzenlenip düzenlenmediği de ekipler tarafından titizlikle incelendi. Trafik Jandarması ekipleri, denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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