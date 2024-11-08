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Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın intihar girişimi olduğu tespit edildi.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu, evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay, Muratpaşa ilçesin bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP'li Muratpaşa Belediyesinin Başkanı 3 dönemdir başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Genci kanlar içerisinde gören yakınları kendi imkanlarıyla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olarak hastaneye giriş yapan E.U., ameliyata alındı. Olayı duyan CHP parti yöneticileri ve belediye personelleri hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Toplantı için İstanbul'a giden Başkan Uysal ise haberi alır almaz ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı öğrenildi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "8 Kasım 2024 günü bazı sosyal medya hesapları ve basın/yayın organlarında "Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu" başlıklı haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür. 8 Kasım 2024 günü ilimiz Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başından silahla yaralanmış bir şahsın intikal ettirildiğinin öğrenilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda yaralı şahsın E.U.U. olduğu ve intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmiş, tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilmiştir" denildi.

"BİR BABA OLARAK DUYGULARIMI İFADE ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Başkan Uysal da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu ile ilgili iyi dileklerini ileten, dua eden herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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