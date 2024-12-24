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Münbiç'te PKK/YPG'li Teröristlerin Tuzakladığı Bomba Düzenekleri Ortaya Çıktı

Münbiç'te PKK/YPG'li Teröristlerin Tuzakladığı Bomba Düzenekleri Ortaya Çıktı
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Münbiç'te Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri tarafından tespit edilen bomba düzeneklerinin, sivillerin yaşadığı alanlara tuzaklandığı bildirildi. SMO, teröristlerin tuzakladığı bombaları etkisiz hale getiriyor.

MÜNBİÇ (İHA) – Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Münbiç'te sivillerin yaşadığı her yeri bomba düzenekleriyle tuzakladıkları ortaya çıktı. Bombaları tespit eden Suriye Milli Ordu (SMO) güçleri düzenekleri etkisiz hale getiriyor.

Terörün asker ve sivil ayırt etmediği Münbiç'te bir kez daha ortaya çıktı. Suriye Milli Ordu (SMO) güçlerinin Münbiç'i ele geçirmesinin ardından şehirden kaçan PKK/YPG'li teröristlerin sivillerin yaşadığı her yere bomba yerleştirdiği ortaya çıktı. Şehir merkezi ve köylerde arama tarama faaliyetlerini sürdüren SMO güçleri, bir çok bomba düzeneği buldu. Köylerin içlerine kadar bomba tuzaklayan teröristlerin sivilleri de katletmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Demir kafes ve çuvalların içerisine toprak doldurularak yapılan ve genellikle kontrol noktalarında kullanılan bariyerlerdeki düzenek SMO güçlerini de şaşkına çevirdi. Uzaktan kumanda ile patlatmak için toprağın içerisine düzenek kuran teröristler amaçlarına ulaşamadan bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

Bomba düzeneklerini kamufle edilmiş

Etkisiz hale getirilen bomba düzeneklerinin nasıl gizlendiğini aktaran SMO'nun polis kuvveti olan Şurta'da görev yapan Mustafa Kelhüseyin, "Burası sivilleri yaşadığı bölge. Bombaları tuzaklamışlar. Bunun gibi yüzlercesi var. Bir çoğunu çok şükür imha ettik. Alaaddin Binbaşının ekibi olan Çobanbey Şurta'ya çok teşekkür ederiz. Biz de onun askerleriyiz. Onun emri ile bu bombaları temizliyoruz" dedi.

Sivillerin yaşadığı yerlerde tespit edildi

Düzenekleri gösteren Kelhüseyin, "Kablolar burada. İmha ettiğimiz düzenekler bunlar. İçerisi bomba yüklü. Bunun içerisinde çok fazla bomba var. Her yerde bunlardan var. Burası gibi küçük bir bölgede karşı karşıya 3 tane var. Bunlar sivillerin yaşadığı yerler, askerlerin olduğu yerler değil" diye konuştu. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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