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Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

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Uzun süredir obeziteyle savaşan 24 yaşındaki TikTok fenomeni Efecan Kültür, aldığı kiloların getirdiği sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybetti. Kültür, kamera karşısında yemek akımı (Mukbang) videolarıyla tanınıyordu.

TikTok fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür, hayatını kaybetti. 24 yaşındaki fenomen aldığı kiloların getirdiği sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Efecan Kültür, "Mukbang akımı" olarak bilinen kamera karşısında abartılı yemek yeme videolarıyla TikTok'ta 156 bini aşkın, Instagram'da 12 bin takipçiye ulaşmıştı. Efecan'ın ölüm haberini "ankaraabisi" adıyla tanınan Instagram fenomeni Yasin Oyanık duyurdu.

MUKBANG AKIMI TEHLİKESİ

Türkiye'de sosyal medya üzerindeki 16 yaş sınırı tartışılırken, Instagram, YouTube ve TikTok'taki "Mukbang" akımı çocuklar ve gençler için tehlike oluşturuyor. Yaşları 11 ile 25 arasında değişen gençler, sosyal medyada "tık" ve "beğeni" almak amacıyla aşırı yemek tükettikleri "Mukbang" videoları paylaşıyor. Bu tür aşırı yemek yeme videoları, gençleri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor.

EFECAN KÜLTÜR KİMDİR?

Efecan Kültür, Güney Kore'den dünyaya yayılan ve "Mukbang akımı" olarak bilinen kameralar karşısında abartılı yemek yiyerek ünlü olan sosyal medya fenomeni. Videolarını TikTok'ta paylaşan Kültür'ün 156 bini aşkın takipçisi bulunuyordu. Kültür, sosyal medya hesaplarından sık sık canlı yayınlarla yemek yediği görüntüleri paylaşıyordu. 24 yaşındaki Efecan Kültür, aldığı fazla kiloları nedeniyle yerinden kalkamaz hale gelmişti. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastanelik olan Kültür, hayatını kaybetti.

Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAtilla ŞENGEL:

İnsanlara faydası olmayan biriydi Allah Rahmet eylesin

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bunu mezara vinçle indirirler..

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Haber YorumlarıErdal_19:

Tiktok kelimesini duyana kadar üzülüyordum sonra vazgeçtim

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

O kadar kilo ile yapabilecegi seyin sadece yemek oldugunu dusunmus sanirim... keske egzersizlerin videolarini cekseydin. Allah rahmet eylesin...

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Haber YorumlarıCHP Savar:

annesi vefat etmiş bu çocuğun ablası ve başka bir kadın bakıyordu annesi vefat edince hep dışarıdan söylemişler yiyecekleri

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Haber YorumlarıCHP Savar:

çocuk mukang videosu çekmiyor obeziteden çok yiyor sallamayın haberci admin

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Haber YorumlarıSeko:

Çokta önemli değil...

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Haber YorumlarıCHP Savar:

testo taylanin videolarından izleyebilirsiniz çocuğun hikayesini

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