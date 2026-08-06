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Karaman'da Gençlerin Karpuz Şakası Muhtarı Kızdırdı

Karaman'da Gençlerin Karpuz Şakası Muhtarı Kızdırdı
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Karaman'da iki genç, muhtarlık ofisi önündeki kamelyada getirdikleri karpuzu yumruklarıyla kırıp yedikten sonra kabuklarını masaya saçarak gitti. Sabah durumu fark eden Muhtar Raziye Ünlü, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra gençlerin kasıtlı davrandığını belirterek özür dilemelerini, aksi halde şikayetçi olacağını söyledi.

Karaman'da iki genç muhtarlık ofisinin önündeki kamelyada elleriyle karpuz kırıp yedikten sonra kabuklarını kamelyanın masasına saçıp gitti. Sabah ofisine geldiğinde çirkin manzara ile karşılaşan muhtar, güvenlik kamerasını bakıp yaşananları görünce tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Sekiçeşme Mahallesi Muhtarı Raziye Ünlü, sabah Ahmet Hilmi Birand Caddesi üzerindeki muhtarlık ofisine geldi. Ünlü, bahçedeki kamelyanın masasında parçalanmış karpuz artıklarını görünce hayretler içerisinde kaldı. Bunu kimin yaptığını öğrenmek için muhtarlığın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Ünlü, gece geç saatlerde muhtarlık ofisinin önüne gelen iki gencin yanlarında getirdikleri karpuzu yumruklarıyla kırarak bir kısmını yediklerini, geri kalanını ise kamelyadaki masanın üzerinde saçarak ayrıldıklarını gördü.

"Kasıtlı olarak yapıldığını gördüğüm için sinirlendim"

Sabah muhtarlığa geldiğinde gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kaldığını belirten Sekiçeşme Mahallesi Muhtarı Raziye Ünlü, "Saat 09.15 civarlarında muhtarlık ofisime geldiğimde bu manzarayla karşılaştım. Kamera kayıtlarımı incelediğimde iki gencin bu tür bir davranışta bulunduğunu tespit ettim. Kamera kayıtlarını izlediğim zaman kasıtlı olarak yapıldığını gördüğüm için çok sinirlendim" dedi.

"Özür dilemelerini bekliyorum, aksi takdirde şikayetçi olacağım"

Durumun bir sosyal medya paylaşımı amacıyla yapılmış olabileceğini dile getiren Ünlü, "Kamu malına zarar vermek, çevreyi kirletmek doğru değil. Bu gençlerimizin önüne geçilmesi lazım. Ben burayı temizlemiyorum, özür dilemelerini bekliyorum. Aksi takdirde davacı olacağım. Kayıtlarda da telefonla çekim yaptıkları görünüyor. Ailelerin buraya gelip durumu görmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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