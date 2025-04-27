Muhammed Halbusi Beraat Etti, Meclis Başkanlığına Dönüş İhtimali Artıyor

Irak'ın eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, milletvekili Leyt Mustafa ed-Duleymi'nin şikayeti üzerine görevini kötüye kullanma, sahtecilik ve yeminine aykırı davranma suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Irak'ın eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, hakkındaki görevini kötüye kullanma, sahtecilik ve yeminine aykırı davranma suçlamalarından beraat etti. Halbusi'nin partisi Takaddüm tarafından yapılan açıklamada, "Irak yargısı, Takaddüm Partisi Genel Başkanı Muhammed Halbusi'yi kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan beraat ettirmiştir. Yetkili mahkemeler, Muhammed Halbusi hakkındaki tüm şikayetleri reddetmiş, yöneltilen suçlamaları iptal etmiş ve yürütülen soruşturmaları kapatmıştır. Ayrıca bu kararlar, Federal Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanmış ve kesinlik kazanmıştır" denildi.

Halbusi, yeniden Meclis Başkanı olabilecek

Takaddüm Partisi yöneticileri, Halbusi'nin hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etmesiyle birlikte Irak Meclis Başkanlığı görevine geri dönebileceğini söyledi. Parti yöneticilerinden Ammar el-Cumeyli, "Irak yargısının Halbusi'nin kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan beraat ettiğine hükmetmesi, ona hukuki açıdan Irak Meclis Başkanlığı görevine dönme hakkı tanımaktadır. Ancak bu konuda nihai karar henüz verilmedi ve bu karar tamamen Halbusi'nin iradesine bağlı" dedi.

"Halbusi, beraat kararı alındıktan sonra başkent Bağdat'ta yapılacak bir sonraki seçimlerde Takaddüm Partisi'nin bir numaralı adayı olacak" diyen El-Cumeyli, önümüzdeki parlamento döneminde Meclis Başkanlığı görevinin de onun lehine sonuçlanacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

Irak'ta milletvekili Leyt Mustafa ed-Duley'in kendisini istifaya zorladığı ve imzasını taklit ettiği şikayeti üzerine açılan davada, Halbusi'ye görevini kötüye kullanma, sahtecilik ve yeminine aykırı davranma suçlamaları yöneltilmişti. Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 14 Kasım 2023 tarihinde Halbusi ve ed-Duleymi'nin milletvekilliğini düşürmüştü. Mahkeme, her iki milletvekilinin de üyeliğini sonlandırarak, anayasal değerlere aykırı davranışların milletvekilliğinin düşürülmesine gerekçe oluşturabileceğini belirtmişti. Irak Meclisi, yaklaşık bir yıl süren siyasi belirsizliğin ardından 31 Ekim 2024 tarihinde Mahmut Meşhedani'yi yeni Meclis Başkanı olarak seçmişti. - ERBİL