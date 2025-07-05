Muğla ve İstanbul'da Büyük Operasyon: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi

Muğla ve İstanbul'da Büyük Operasyon: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi
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Muğla ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 3 organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda toplam 20 şüpheliyi yakaladı. Bodrum'da ele başları yakalanırken, 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Muğla ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen operasyon kapsamında, elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli olarak Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla illeri ile Norveç'in başkenti Oslo'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uluslararası düzeyde suç faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen örgütlere yönelik yapılan operasyonlarda, İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ile Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K.'nin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli yakalandı.

Elebaşları Bodrum'da yakalandı

Operasyon kapsamında örgüt elebaşlarının, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir malikanede ve Bodrum merkezdeki 5 yıldızlı bir otelde yakalandığı öğrenildi. Yakalanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.

1,5 milyarlık mal varlığına el konuldu

MASAK raporlarına dayalı tespitlerde, şüphelilere ait 53 taşınmaz, 27 araç ile 15 şirket ve şirket ortaklığı belirlendi. Yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yerlikaya, operasyona destek veren emniyet birimlerine teşekkür ederek operasyon anlarına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlara destek veren İsveç ve Norveç Emniyet Birimleri'ne teşekkür ederek, Çalışmada katkıda bulunan İi Emniyet Müdürlüklerine, MASAK çalışanları ve görevli polis ekiplerini tebrik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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