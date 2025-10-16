Muğla İl Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla İl Risk Azaltma Planı toplantısı Vali Vekili Mehmet Eriş Başkanlığında Afet ve Acil Durumu Genel Müdürü Cengiz Gevrek'in de katılımı ile AFAD Muğla toplantı salonunda ilgili kurumların tamamının katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda AFAD Genel Müdürü Cengiz Gevrek Muğla ile ilgili tanımlanmış risk durumunu açıklarken, 2021 yılında hazırlanan planların 5 yıllık planlar olduğunu ve önümüzdeki yıl bu planların revize edileceğini açıkladı.

Toplantının açılışında konuşan Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, "Afetler, ülkelerin ve toplumların beşeri ve ekonomik açıdan derinden etkileyen olaylardır. Afetlerin meydana gelmesi doğal süreçlerin sonucu olsa da, bu süreçlerin toplumlar üzerindeki etkisini uzatmak bizim elimizdedir. Toplumun bütün kesimleri ile afet risklerine karşı birlikte alacağımız tedbirlerle, afetlere karşı daha dirençli olabiliriz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için afetlere hazırlık konusundaki ciddiyetimiz hayati evine maruz etmektedir" dedi.

Muğla'nın risk planlarının 2026 yılında revize edileceğini belirten Afet ve Acil Durum Genel Müdürü Cengiz Gevrek, "Muğla ilinde gördüğüm kadarıyla deprem 115, yangın 38, küresel kitle hareketleri 25, taşkın ve sel baskını 90 ve tüm afetleri 61 olmak üzere 329 risk tanımlanmış durumda. Bunların bir kısmı öncelikli riskler olmak üzere bu risklerin dolayısıyla da çeşitli kurum ve kuruluşlara bu risklerin azaltılması görevler verilmiş durumda. Biz bugünkü toplantımızda da bu risklerle ilgili tanımlanmış risklerle ilgili neler yaptık, yapılan tanımlamalarda ne gibi eksiklikler var, bunları bir sonra yapılacak planlarda bu toplantımızın bir amacı da bu. 2021 yılında yapılan planlar, 5 yıllık planlar, bu planlar önümüzdeki yıl revize edilecek tekrar göze geçirilecek neler yaptık, hangi riskleri giderdik, diğer konularda da yeni riskler oluşmuş mu, bunlar da değerlendirip bir sonraki planların daha sağlıklı, daha sağlıklı ve rasyonel bir şekilde hazırlanması için bir altlık olacak" dedi. - MUĞLA