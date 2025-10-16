Haberler

Muğla İl Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla İl Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Risk Azaltma Planı toplantısı, Vali Vekili Mehmet Eriş ve AFAD Genel Müdürü Cengiz Gevrek'in katılımıyla yapıldı. Toplantıda, Muğla'daki risk durumları ve 2021 yılında hazırlanan 5 yıllık planların 2026'da revize edileceği açıklandı.

Muğla İl Risk Azaltma Planı toplantısı Vali Vekili Mehmet Eriş Başkanlığında Afet ve Acil Durumu Genel Müdürü Cengiz Gevrek'in de katılımı ile AFAD Muğla toplantı salonunda ilgili kurumların tamamının katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda AFAD Genel Müdürü Cengiz Gevrek Muğla ile ilgili tanımlanmış risk durumunu açıklarken, 2021 yılında hazırlanan planların 5 yıllık planlar olduğunu ve önümüzdeki yıl bu planların revize edileceğini açıkladı.

Toplantının açılışında konuşan Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, "Afetler, ülkelerin ve toplumların beşeri ve ekonomik açıdan derinden etkileyen olaylardır. Afetlerin meydana gelmesi doğal süreçlerin sonucu olsa da, bu süreçlerin toplumlar üzerindeki etkisini uzatmak bizim elimizdedir. Toplumun bütün kesimleri ile afet risklerine karşı birlikte alacağımız tedbirlerle, afetlere karşı daha dirençli olabiliriz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için afetlere hazırlık konusundaki ciddiyetimiz hayati evine maruz etmektedir" dedi.

Muğla'nın risk planlarının 2026 yılında revize edileceğini belirten Afet ve Acil Durum Genel Müdürü Cengiz Gevrek, "Muğla ilinde gördüğüm kadarıyla deprem 115, yangın 38, küresel kitle hareketleri 25, taşkın ve sel baskını 90 ve tüm afetleri 61 olmak üzere 329 risk tanımlanmış durumda. Bunların bir kısmı öncelikli riskler olmak üzere bu risklerin dolayısıyla da çeşitli kurum ve kuruluşlara bu risklerin azaltılması görevler verilmiş durumda. Biz bugünkü toplantımızda da bu risklerle ilgili tanımlanmış risklerle ilgili neler yaptık, yapılan tanımlamalarda ne gibi eksiklikler var, bunları bir sonra yapılacak planlarda bu toplantımızın bir amacı da bu. 2021 yılında yapılan planlar, 5 yıllık planlar, bu planlar önümüzdeki yıl revize edilecek tekrar göze geçirilecek neler yaptık, hangi riskleri giderdik, diğer konularda da yeni riskler oluşmuş mu, bunlar da değerlendirip bir sonraki planların daha sağlıklı, daha sağlıklı ve rasyonel bir şekilde hazırlanması için bir altlık olacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Paramount Otel'e TMSF kayyum olarak atandı

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda lüks otele kayyum
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.