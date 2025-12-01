Haberler

18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal, şüpheli bir zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Yoğun bakıma kaldırılan iki kardeşinin durumu ise hala kritik. Bölge, yaşanan olay nedeniyle alarma geçerken AFAD ekiplerince ailenin evinde yapılan incelemelerde siyanür maddesi tespit edilmesi, soruşturmayı derinleştirdi. Facianın kesin nedeni, detaylı kimyasal analizlerle belirlenecek.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybederken, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ailenin ikamet ettiği evde siyanür maddesine rastlandı.

NESLİNUR YAŞAMINI YİTİRDİ, KARDEŞLERİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

24 Kasım tarihinde Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Neslinur Topal, Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal isimli üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması üzerine derhal Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan acil müdahalenin ardından genç kız, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Neslinur Topal hayatını kaybetti. Diğer kardeşler Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal'ın ise bilinçlerinin açık olduğu ancak zehirlenme şüphesiyle hayati tehlikelerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

EVDE SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda kardeşlerin ikamet ettiği evde siyanür maddesi tespit edildi.

EVDEN VE BİTİŞİĞİNDEKİ UN FABRİKASINDAN NUMUNELER ALINDI

AFAD ekipleri, siyanürün kaynağının belirlenmesi amacıyla evin kendisinden ve ikametin hemen bitişiğinde bulunan un fabrikasından yem, un, buğday ve diğer ürünlerden numuneler aldı. Alınan numuneler, gerekli kimyasal incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
