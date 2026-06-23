KADES ihbarına müdahalede şehit polis; saldırganın beyin ölümü gerçekleşti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarına müdahale sırasında bir polis memurunu şehit eden, eski eşini ise ağır yaralayan astsubay Gökhan Yıldırım'ın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Olay, 14 Haziran tarihinde Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Astsubay Gökhan Yıldırım, eski eşi H.S.'nin bulunduğu güzellik merkezine geldi. H.S., KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen polis memuru Tayfun Baş'a ateş eden Yıldırım, Baş'ı ağır yaraladı. Ardından eski eşi H.S.'yi de silahla yaralayan Yıldırım, aynı silahla kendisini başından vurdu.

Ağır yaralanan polis memuru Tayfun Baş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından ağır yaralanan Gökhan Yıldırım ve H.S.'nin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavileri sürerken, bugün Gökhan Yıldırım'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan olayda göğsünden vurularak ağır yaralanan H.S.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören kadının sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığı, ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı