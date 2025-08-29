Muğla'da orman söndürme uçağı düştü

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Koyu yakınlarında bir orman söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da bir orman söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü. Uçaktaki pilotun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler bölgeye sevk edildi.

Muğla'da tehlikeli bir olay meydana geldi. Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Koyu yakınlarında bir orman söndürme uçağı acil iniş yapmak istedi.

ACİL İNİŞ YAPARKEN DÜŞTÜ

Yangın söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü. Uçağın pilotunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler bölgeye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
Yorumlar

İbrahim BAKIRHAN:

zaten 1 tane mi vardı?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
