Muğla'da orman söndürme uçağı düştü

Muğla'da tehlikeli bir olay meydana geldi. Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Koyu yakınlarında bir orman söndürme uçağı acil iniş yapmak istedi.

ACİL İNİŞ YAPARKEN DÜŞTÜ

Yangın söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü. Uçağın pilotunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler bölgeye sevk edildi.