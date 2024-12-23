Muğla'da Kaza Kırıma Uğrayan Ambulans Helikopterin Enkaza Kaldırıldı

Düşerek kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterin enkazı kaldırıldı

MUĞLA - Muğla'da dün sabah saatlerinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistinden kalkış yaptıktan hemen sonra yoğun sis nedeniyle önce hastanenin 7'nci katına çarpan ve ardından boş araziye düşerek kaza kırıma uğrayan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterin enkazı gece saatlerinde bulunduğu alandan kaldırıldı.

Muğla'da dün sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistinden havalanmasının hemen ardından yoğun sis nedeniyle önce hastanenin 7'nci katına çarpan ve ardından hastane bahçesindeki boş araziye düşen Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterde Sivil Havacılık Müdürlüğüne bağlı kaza kırım ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Olay yerine son olarak gelen Türk Havacılık Uzay Sanayi ekipleri de olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra kaza kırıma uğrayan helikopter olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.

Gece saatlerinde, kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı vinç yardımı ile bulunduğu alandan alınarak bir tırın kasasına taşındı. Kazada Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan yaşamını yitirmişti.