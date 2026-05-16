Daltonlar'a darbe: 10 tutuklama

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 'Daltonlar' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Mayıs'ta operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından ekipler, Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Seydikemer Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
