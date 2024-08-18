Muğla'da çıkan orman yangınları nedeniyle Çine-Yatağan arası trafiğe kapatıldı

Muğla alevlere teslim oldu, Çine- Yatağan arası çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

AYDIN - Aydın ve Muğla'da 3 gündür aralıksız olarak devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkiledi. Son olarak Yatağan'da meydana gelen orman yangını nedeniyle alevlerin karayoluna ulaşması riskine karşı Çine-Yatağan arasındaki karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Önceki gün Milas ve Bozdoğan'da başlayan yangınlarla mücadele devam ederken bügün öğlen saatlerinde Muğla'nın 3 ayrı ilçesinde aynı anda orman yangını çıktı. Ula ve Yatağan'daki orman yangınları ile mücadele devam ederken bir yangın da karadan ulaşımın oldukça güç olduğu Datça'da orman yangını çıktı. Her 3 yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra gönüllülerin ve çeşitli kurum ve kuruluşların mücadelesi devam ederken Çine-Yatağan arasında kalan karayolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılması ile Aydın- Muğla istikametinde ve Muğla Aydın Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aydın'da Muğla'ya ulaşımın bir süre Çine üzerinden değil Söke üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Muğla Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Şu anda Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi devam ediyor.