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Muğla'da Arızalanan Tekne Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 28 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 28 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında içinde iki kişi bulunan ve 28 metre uzunluğundaki lüks tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 28 metre uzunluğundaki tekne Bodrum kalesi mevkisine demirletildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Karaada Bodrum Muğla Kurtarma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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