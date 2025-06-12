Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı

Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
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Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde alkol sofrasında çıkan tartışma sonrasında bir kişi, baba ve oğlunu bıçaklayarak öldürüp, bir kadını yaraladı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının öldürdüğü 13 yaşındaki çocukla birlikte eve geldiği anlar yer aldı. Olaydan sonra kaçan şahıs saatler sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından bir kişi, baba ve oğlunu bıçakla öldürdü, bir kadını ise yaraladı. Zanlının cinayetleri işlemeden dakikalar önce öldürdüğü çocukla birlikte motosikletle geldiği ve koşarak eve girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ALKOL SOFRASINDA BABA İLE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Olay, Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Göksal U., Menderes Aşgın'ın evine gelerek beraber alkol almaya başladı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göksal U. mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın'ı ve beraber aynı evde yaşadığı Nesrin Acar'ı yaraladı.

Öldürdüğü çocukla birlikte eve geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ın polisi arayarak bıçaklanma olayını söylediği, bunu duyan Göksal U.'nun Kıvanç Aşgın'ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Komşuların kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dehşet veren bir manzara ile karşılaştı.

Öldürdüğü çocukla birlikte eve geldiği anların görüntüsü ortaya çıktıGöksal U.

Ekipler eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ın cesedini bulurken, Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan ve sonrasında kaçan Göksal U.'nun da bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ÇOCUKLA EVE BİRLİKTE GELMİŞ

Alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından iki kişiyi defalarca bıçaklayıp öldüren ve bir kişiyi de yaralayan Göksal U.'nun olaydan dakikalar öncesinde bıçakla öldürdüğü 13 yaşındaki Kıvanç Aşgın ile birlikte motosiklete binerek beraber eve geldiği görüntüleri güvenlik kamerası kayda aldı. Göksal U.'nun ve 13 yaşındaki Aşgın'ın motosikletle eve gelerek, koşarak eve girdikleri görüntülere yansıdı.

Öldürdüğü çocukla birlikte eve geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METE SÖNMEZ - 3.Sayfa
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