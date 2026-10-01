Haberler

Muğla'da 8 Mart'ta eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da 8 Mart'ta eşini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart'ta eşinin ölümüne ilişkin davada mahkeme, sanığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmadı; sanık duruşmada suçlamayı kabul etmedi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Ali Bacak'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini uygulamadı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın ikinci duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Bacak, avukatı ve sanığın ablası Şengül Şahin katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Gültekin Akça ise önceki savunmalarını yineleyerek suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Akça'nın tahkikatın genişletilmesi yönündeki talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

"Kesinlikle bu eylemi yapmadım"

Karar öncesinde son sözü sorulan Ali Bacak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bacak, "Kesinlikle bu eylemi yapmadım" diyerek eşine zarar vermediğini savundu. Bacak, olay sırasında eşine tampon uyguladığını da ileri sürdü.

Sanığın ablası tanık olarak dinlendi

Duruşmada sanık Ali Bacak'ın ablası Şengül Şahin de tanık olarak dinlendi. Şahin, kardeşini pankreas rahatsızlığı nedeniyle ziyaret ettikleri sırada geçmişte yaşandığını belirttiği bir olaya ilişkin beyanda bulundu.

Yaklaşık 15 yıl önce yaşandığını belirttiği olayla ilgili konuşan Şahin, kardeşinin eski eşi nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve tüfeğin kullanıldığı bir olay yaşandığını anlattı. Şahin, olay sırasında kardeşinin kendilerine evden çıkmalarını söylediğini ifade etti. Tarafların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Bacak'ın eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Ayrıca takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmamasına hükmedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

Gülşen Bubikoğlu için yaz bitmedi! Bodrum'dan fotoğraf paylaştı

Gülşen Bubikoğlu'ndan son Bodrum fotosu: Yaz uzatmalarda
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz idmana çıkmadı
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu negatif

Nilperi Şahinkaya uyuşturucu test sonucunu açıkladı
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak