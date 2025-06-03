Muğla'da 5.8 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu

Muğla'da 5.8 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevresinde paniğe yol açarken, özellikle Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de paniğe neden oldu.

Sarsıntı, özellikle kentin turistik bölgelerinden biri olan 'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde de güçlü şekilde hissedildi. eprem anı, Akyaka Kadın azmağında faaliyet gösteren Akyaka Azmaktur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası Akyaka Mahallesinde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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