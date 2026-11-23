Muğla'da 16-22 Kasım operasyonlarında 6 kişi cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 16-22 Kasım'da il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 16-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.
Emniyet birimlerince yürütülen çalışmalar sonucunda; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, silahla yağma, kasten yaralama ve 14 ayrı dosyadan toplam 44 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 1 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık ve 6 ayrı suçtan toplam 13 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi, kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi yakalandı.
6 tutuklama
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.