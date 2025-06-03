Muğla Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem: AFAD'dan Açıklama

Muğla Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem: AFAD'dan Açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarından meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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