Müge Anlı'da kızını arayan baba intihar etti! Canlı yayına çıkan genç kadının söyledikleri kan dondurdu

Bir süredir 21 yaşındaki kayıp kızı Rukiye Çagana'yı aramak için Müge Anlı'nın programına çıkan Mehmet Hanefi Çagana, dün evinde silahla intihar etti. Bugün canlı yayına çıkan Rukiye Çagana, "Ben buraya gelmeseydim, bugün benim ölüm haberimi alacaktınız. O pompalı tüfeği benim de kafama dayadı. Kendi hırsından beni öldüremediği için kendini öldürdü." dedi.

İstanbul'da bir televizyon programında günlerdir kayıp kızını arayan baba evinde silahla intihar etti. Esenler ilçesinde kaybolan ve kendisinden yaklaşık 30 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana'nın babası Mehmet Hanefi Çagana için bir televizyon programına katıldı.

İNTİHAR ETTİ

Kızından haber alamayan baba Çagana'nın bugün intihar ettiği öğrenildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken kimlik tespiti yapan polis ekipleri ise şahsın Mehmet Hanefi Çagana olduğunu aktardı.

"BENİ BULABİLSEYDİ, BEN ÖLÜ OLACAKTIM"

Öte yandan bugün Anlı'nın programına çıkan Çagana'nın kız açıklamalarda bulundu. Canlı yayına çıkan Rukiye Çagana, "Ben buraya gelmeseydim, bugün benim ölüm haberimi alacaktınız. O pompalı tüfeği benim de kafama dayandırdı. Her olayda bu silah ortaya çıkıyordu. 33 gündür her şeyi biliyordu, ama neden dün kendini öldürdü? Çünkü kendi çapında beni aramaya çalıştı. Kendi çapında beni bulabilseydi, ben ölü olacaktım. Kendi hırsından beni öldüremediği için kendini öldürdü." ifadelerini kullandı.