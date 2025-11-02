Haberler

Yola aniden çıktı, kazaya neden oldu

Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola aniden çıkan bir domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyle sürücü hastaneye kaldırıldı, domuz telef oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aniden yola fırlayan domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, domuz telef oldu.

Aniden yola çıkan domuz, trafiği birbirine kattı. Kaza, Bolu'da Mudurnu-Taşkesti karayolu Çevreli köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

YOLA ÇIKAN DOMUZ KAZAYA NEDEN OLDU

Yalçın Kalkan idaresindeki otomobil, yola aniden çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, domuzun çarpmanın etkisiyle telef olduğu öğrenildi. Araçta ağır hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

