Yola aniden çıktı, kazaya neden oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola aniden çıkan bir domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyle sürücü hastaneye kaldırıldı, domuz telef oldu.
- Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola aniden çıkan domuza çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
- Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü ve domuz telef oldu.
- Kaza Mudurnu-Taşkesti karayolu Çevreli köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.
YOLA ÇIKAN DOMUZ KAZAYA NEDEN OLDU
Yalçın Kalkan idaresindeki otomobil, yola aniden çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, domuzun çarpmanın etkisiyle telef olduğu öğrenildi. Araçta ağır hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.