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Mudanya'da Geri Manevra Yapan Araç, Yaşlı Adama Çarptı

Mudanya'da Geri Manevra Yapan Araç, Yaşlı Adama Çarptı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde geri manevra yapan bir ticari araç, yol üzerinde yürüyen yaşlı bir adama çarptı. Yaşlı adam, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geri manevra yapan ticari araç, yol üzerinde yürüyen yaşlı adama çarptı. Kazada yaşlı adam şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde geri manevra yapan hafif ticari araç, yolda yürüyen yaşlı adama çarptı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, talihsiz adam hafif sıyrıklarla kurtuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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