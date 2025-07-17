Mudanya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayata Döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde fırtınalı havada serinlemek için denize giren 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan çocuk, sahilde bulunan bir sağlıkçının müdahalesiyle hayata döndü.

Olay, Mudanya ilçesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte denize gelen 10 yaşındaki çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler hemen suya girerek çocuğu kıyıya çıkardı. Bu sırada sahilde bulunan bir sağlık personeli çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Nefes almaya başlayan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan küçük çocuk ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. - BURSA