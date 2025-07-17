Mudanya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayata Döndü

Mudanya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayata Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde fırtınalı havada denize giren 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, sahildeki sağlık personelinin müdahalesiyle hayata döndü ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde fırtınalı havada serinlemek için denize giren 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan çocuk, sahilde bulunan bir sağlıkçının müdahalesiyle hayata döndü.

Olay, Mudanya ilçesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte denize gelen 10 yaşındaki çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler hemen suya girerek çocuğu kıyıya çıkardı. Bu sırada sahilde bulunan bir sağlık personeli çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Nefes almaya başlayan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan küçük çocuk ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Suriye'ye girer girmez İsrail bayraklarını asmaya başladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz

ABD'den Suriye açıklaması geldi! Netanyahu bu kez yalnız kalacak gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.