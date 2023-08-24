MSB: "Yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur.

MSB: "Yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur.

MSB: "Yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. 2'si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda komandolarımızın 32'si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA