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Mehmetçik 32 teröristi etkisiz hale getirdi! Görüntüler film sahnesini aratmıyor

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, operasyon görüntülerini "Cesur, Azimli ve Muktedir" başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edildiğini belirterek "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gelişmeyi "Cesur, Azimli ve Muktedir!" başlığıyla paylaşırken operasyona ait görüntülerle birlikte şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"

Irak'ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Haftanin Hakurk Gara Irak PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (10)

Okan Alçıtepe:

maşallah

66
3
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Mehmet UZUN:

TSK GURURLA SUNAR :)

44
2
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Sadık:

TSK vurmaya devam ,Allahım kolaylık versin.

45
1
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Metehan:

Çok mutlu oldum.

39
1
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Ali Arıkan:

dağlardaki tamam ama şehirlerdekiler ne olacak.

29
4
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JokerAllame:

Köklerini kurutana kadar devam aslan abilerim benim ayağınıza taş değmesin

23
2
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tugay celtek:

Kılıcınız keskin olsun ayağınıza taş deymesin

17
2
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Ölüler kulubü:

Aslanlar vuruyor,sizce ses nereden gelecek... -Kıravatlı teröristlerden mi? -Onların yancısı kent uzlaşıcısılarından mı?

10
4
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aristoteles:

Görüntüler nerede İ :)

8
1
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Mustafa Yörükoglu:

Bir TSK Klasiği.TSK yapım.

8
0
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