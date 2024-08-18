MSB'den yangınlara 15 helikopterle müdahale

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB); İzmir, Aydın ve Boldu'da devam eden orman yangınlarında 15 helikopter ile havadan müdahale edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; İzmir, Aydın ve Bolu olmak üzere 3 ilde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarında destek olmaya devam edildiği kaydedildi. MSB'nin paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin; 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdağ ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam edildiği bilgisi verildi.