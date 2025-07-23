Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu

Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
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Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Malatya'dan kahreden bir haber geldi.

MSB acı haberi duyurdu: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu

ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI

Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 askerden Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Göz'ün tedavisi ise devam ediyor.

MSB acı haberi duyurdu: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit olduHava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu

BAKAN GÜLER: ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Bakan Yaşar Güler adına paylaşılan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihli araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.

MSB acı haberi duyurdu: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu

NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan, şehit Özsu'nun naaşının Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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