Motosiklet Tartışması Kanlı Bitti: Esnaf Darbedildi

Motosiklet Tartışması Kanlı Bitti: Esnaf Darbedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta denetimi sırasında motosiklet parkı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek bir esnafın hastanelik olmasına neden oldu. İki kardeş, aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren esnaf hakkında adli işlem başlatıldı.

Motosiklet tartışması kanlı bitti: Esnafı darbedip hastanelik ettiler... Kavga anları kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta denetimi sırasında başlayan motosiklet tartışması kavgaya dönüştü. İşletmesinin önüne motosiklet park edildiğini iddia eden iki kardeş, bir esnafı darbetti. Baygınlık geçiren esnaf hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zabıta ekipleri caddede yaptıkları denetimde kaldırımda park halinde bulunan motosikletlerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine M.Y., tanıdığı bir kişiye ait motosikleti alarak bölgedeki bir işletmenin yanındaki boş alana park etti.

Motosikletin park edildiği alanın yanındaki işletmenin sahibi Z.Ş.S.'nin kardeşi Y.S., duruma tepki gösterek motosikleti M.Y.'nin kendi iş yerinin önüne bıraktı. İki taraf arasında kısa sürede başlayan tartışma büyüdü. İddiaya göre, Z.Ş.S. tartışma sırasında M.Y.'ye saldırarak yumruk attı, kardeşi Y.S. ise kavgayı ayırmaya çalışanlara tekme atarak müdahale etti.

Aldığı darbeler sonucu baygınlık geçiren M.Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan M.Y., kendisine saldıran iki kardeşten şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yaşanan darp anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - 3.Sayfa
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da dikkat çeken mesaj: Üç devlet tek millet

Erdoğan, masadaki diğer lideri unutmadı: Üç devlet tek millet
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil devi, 1 milyon aracını geri çağırıyor
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı

Dışarıda birkaç gün kalabiliyor! Ünlü fenomen yine tutuklandı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.