Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Otomobil Sürücüsü Olay Yerinden Kaçtı

Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Otomobil Sürücüsü Olay Yerinden Kaçtı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, motosiklete çarpıp sürükleyerek olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü, yaya geçidinde durarkendi, kazayı güvenlik kameraları kaydetti.

Motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden böyle kaçtı

ANTALYA - Manavgat'ta seyir halindeki motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, motosikleti de sürükleyerek aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Baki Bozkurt'un kullandığı 07 BSG 448 plakalı motosiklete aynı istikamette gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü motosikletiyle seyir halindeyken yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için yavaşladığı sırada arkadan gelen otomobilin motosikletine çarptığını, yerde sürüklenmesine rağmen otomobil sürücüsünün durmayarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kaza sırasında yaya geçidinde kimsenin olmadığı, motosikletin otomobilin önüne kırması nedeniyle kazanın meydana geldiği, otomobil sürücüsünün kazanın ardından durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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