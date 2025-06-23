Motosiklet Kazasında Yaralanan Yaşlı Adam, Hastanede Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Yaralanan Yaşlı Adam, Hastanede Hayatını Kaybetti
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Aydın'da motosikletinin kayması sonucu düşerek yaralanan 85 yaşındaki Hasan Sert, taburcu olduktan üç gün sonra Denizli'deki özel hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde seyir halindeyken motosikletin kayması sonucu düşüp yaralanan yaşlı adam, taburcu olduktan 3 gün sonra fenalaştı. Denizli'deki özel hastaneye kaldırılan sürücü, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Aydın'ın Kuyucak ilçesi Pamukören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 Haziran 2025 Salı günü, motosikletiyle seyir halinde olan 85 yaşındaki Hasan Sert, motosikletin kayması sonucu düşerek yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Sert'i ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından 20 Haziran 2025 tarihinde ağrıları devam eden Hasan Sert, Denizli'de özel bir hastaneye başvurdu. Şikayetleri artan Hasan Sert, yoğun bakım servisinde süren 2 günlük tedavisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Sert'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından fenalaşıp, 5 gün sonra hayatını kaybeden Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kuzören Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan Sert'in cenazesinin, bugün Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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