Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru İnegöl'de Defnedildi

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın (26), Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaza cuma gecesi Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru Yunus Aydın yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Aydın ve arkasındaki eşi Mihriban Aydın, düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yunus Aydın ile eşi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Aydın kurtarılamazken, eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yunus Aydın için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Aydın'ın cenazesi memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi.

Aydın'ın bayrağa sarılı cenazesi polis mangası eşliğinde İnegöl'ün kırsal Turgutalp Mahallesi'ne getirildi. Genç polisin cenazesi, Turgutalp Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Yaralı eşi de ambulansla cenaze alanına getirildi.

Yunus Aydın ile Mihriban Aydın'ın, 4 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi. - BURSA