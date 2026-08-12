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Muğla'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü

Muğla'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde sürücünün öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Menteşe ilçesi Denizli yolu üzeri Volkan Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ABP 205 plakalı motosiklet ile 48 ALP 485 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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