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Motosiklet Hırsızı Bursa'da Yakalandı

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Bursa'da motosiklet çalan 22 yaşındaki şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilen şüpheli, evinde sıkıştırılarak kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

Motosiklet faresinin hazin sonu: Yakalanmayacağını düşündü, kısa sürede cezaevini boyladı

BURSA - Bursa'da motosikletleri sürükleyerek çalan 22 yaşındaki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletin çalındığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, motosiklet faresinin K.K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, K.K.'nin Soğanlı Mahallesi'nde saklandığı eve gitti. Kapıyı açmaması üzerine evin önünde tedbir alan ekipler, K.K.'yi kaçmak için evden çıktığı sırada kıskıvrak yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosiklet Hırsızı Bursa'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BERKE ERDAL - 3.Sayfa

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