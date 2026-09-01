Bakan Çiftçi: Asıl başarı, önlenen kazadır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme" konulu güvenlik toplantısında, "Denetimin amacı ceza yazmak değil, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. Asıl başarı; önlenen kazadır, kurtarılan candır, evine sağ salim ulaşan insanımızdır" dedi.

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme" konulu güvenlik toplantısında, motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, yürütülen çalışmaların, sahada elde edilen sonuçların ve ileri dönemde atılacak adımların kapsamlı biçimde değerlendirildiği toplantıda trafik güvenliğinin doğrudan insan hayatına dokunan en önemli güvenlik başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

Motosiklet sayısı 5 yılda yüzde 102,4 arttı

Son yıllarda motosiklet kullanımının hızla yaygınlaştığına, özellikle pandemi sonrasında e-ticaret, kurye ve teslimat hizmetlerinin büyümesiyle motosikletlerin şehir içi ulaşımın önemli unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "2020-2025 yılları arasında toplam motorlu taşıt sayımızdaki artış yüzde 39,2 seviyesinde gerçekleşirken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 102,4'e ulaştı. Bu hızlı artış, trafik güvenliği bakımından üzerinde hassasiyetle durmamız gereken yeni bir tabloyu da beraberinde getirdi. Yetersiz sürücü eğitimi, koruyucu ekipman kullanılmaması, hız ihlalleri, kırmızı ışık, ters yön, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması gibi davranışlar kazaların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. İşte bu tablo karşısında; motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir 'Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'na ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Eylem planımızı dört temel eksen üzerinde yürüttük"

2025 yılında hayata geçirilen Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Bakan Çiftçi, "Eylem Planımızı; eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat olmak üzere dört temel eksen üzerinde yürüttük. 28 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte farkındalık çalışmalarından eğitim faaliyetlerine, yeni denetim modellerinden mevzuat düzenlemelerine kadar geniş bir çalışma ortaya koyduk. Denetimlerimizi artırdık. Sivil ekiplerimizi ve trafik harici birimlerimizi sürece dahil ettik. Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerimizi daha etkin kullandık. Eğitim ve kampanyalarla güvenli motosiklet kullanımını toplumsal bir farkındalığa dönüştürmeye çalıştık" dedi.

Yeni eylem planı 34 performans göstergesinden oluşuyor

2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacaklarını belirten Bakan Çiftçi, "Şimdi 2026-2027 döneminde bu mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluşan yeni Eylem Planımızı 26 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte yürütüyoruz. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Denetimin amacı ceza yazmak değil"

Denetimlerin temel hedefinin cezalandırmak değil trafik güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Denetimin amacı ceza yazmak değil; kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi, doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir" dedi.

"Trafik güvenliği anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Bu hedefe ulaşmak için Emniyetimizle, Jandarmamızla ve bütün paydaşlarımızla; veriye dayalı, teknolojiyle desteklenen, eğitimle güçlenen ve sahada yüksek görünürlük sağlayan bir trafik güvenliği anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Asıl başarı; önlenen kazadır, kurtarılan candır, evine sağ salim ulaşan insanımızdır"

Trafik güvenliğinde başarının yapılan denetim veya kesilen ceza sayısıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Çünkü bizim için trafik güvenliğinin nihai ölçüsü yapılan denetim sayısı veya kesilen ceza miktarı değildir. Asıl başarı; önlenen kazadır, kurtarılan candır, evine sağ salim ulaşan insanımızdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı