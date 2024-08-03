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Somali'de plaja bombalı saldırı: 32 ölü, 63 yaralı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki popüler bir plaja düzenlenen bombalı ve silahlı intihar saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Saldırıyı ise terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Somali Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, bir intihar bombacısının sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattığı, birkaç saldırganın da otele girerek etrafa ateş açtığı kaydedildi.

Somali'de plaja bombalı saldırı: 32 ölü, 63 yaralı

32 ÖLÜ, 63 YARALI

Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi. Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Somali'de plaja bombalı saldırı: 32 ölü, 63 yaralı

TERÖR ÖRGÜTÜ EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü. Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı. Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.

Somali'de plaja bombalı saldırı: 32 ölü, 63 yaralı

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Mogadişu Somali 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Anty-Partizan:

Boyle Bir Saldiri Ispanya da veya Florida da veya California da Olsa Dunyanin Tepkisi Ne Olurdu ? Demek ki Insanlari Siniflandiran Vahsi Bir Kapitalist Duzen ve Medialar Ile Devsirilen Topluluklar Var..Sanki Sadece Batinin Insanlari 1. SINIF INSAN

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Wingchun07 null:

gerçek İslam bu.

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