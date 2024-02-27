MİT YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi. Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist, Zeytin Dalı bölgesinde Türk askerine füze saldırılarının talimatını vermişti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesindeki başarı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
FÜZE SALDIRILARININ PLANLAYICI
Terör örgütüne 2011 yılında katıldığı belirtilen Ahmed, Irak'taki silahlı ve ideolojik eğitimin ardından, Suriye'ye geçiş yaptı. Ahmed'in, Tel Rıfat'taki Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardan olduğu ifade edildi.