ABD'de nükleer bilimci MIT profesörü vurularak öldürüldü

Güncelleme:
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) nükleer bilim ve mühendislik ile fizik profesörü Nuno Loureiro, evinde vurulmasının ardından hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

ABD'nin seçkin üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) nükleer bilim ve mühendislik ile fizik profesörü olan 47 yaşındaki Portekizli Nuno Loureiro, evinde vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

ABD'nin önce gelen üniversitelerinden MIT tarafından yapılan açıklamada, MIT nükleer bilim ve mühendislik bölümü ile fizik bölümünü profesörü ve MIT Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi Direktörü Nuno Loureiro'nun 47 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, Massachusetts eyaletine bağlı Brookline'da pazartesi gece silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine gidilen evde Nuno Loureiro'nun birden fazla kez vurulmuş halde bulunduğu belirtildi. Norfolk bölgesi savcılığından yapılan açıklamaya göre acil müdahale ekipleri evinde vurulan Loureiro'yu hastaneye kaldırırken, ödüllü bilim insanı salı sabahı hayatını kaybetti. Loureiro'nun ölümüne ilişkin başlatılan cinayet soruşturmasının sürdüğü, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı kaydedildi.

Olay, akademi dünyası, ABD ve Loureiro'nun memleketi Portekiz'de geniş yankı uyandırdı.

2016'da MIT kadrosuna katıldı

2000 yılında Lizbon'daki Instituto Superior Tecnico Üniversitesi fizik bölümünden mezun olan Loureiro, 2005 yılında İngiltere'deki Imperial College London'da fizik alanında doktora derecesi aldı. Loureiro iki yıl boyunca ABD'deki Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı'nda doktora sonrası çalışmalar yürüttü ve 2007'de Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA) Culham Füzyon Enerjisi Merkezi'ne geçti. Loureiro 2009'da Portekiz'e dönerek Instituto Superior Tecnico'nun plazma ve nükleer füzyon enstitüsünde baş araştırmacı olarak görev yaptı ve 2016'da ABD'nin seçkin üniversitelerinden MIT'nin öğretim kadrosuna katıldı. Loureiro, Mayıs 2024'te MIT'nin plazma bilimi ve füzyon merkezinin başına getirildi. Loureiro göreve getirildiğinde yaptığı konuşmada, "MIT'nin insanlığın en büyük sorunlarına çözüm bulmak için gidilecek yer olduğunu söylemek abartı olmaz. Füzyon enerjisi insanlık tarihinin seyrini değiştirecek" demişti.

Kariyeri boyunca farklı ödüllere layık görülen Loureiro, Ocak ayında başkanlık döneminin sonuna yaklaşan Joe Biden tarafından bilim insanları ve mühendislere verilen 400'den az sayıdaki Başkanlık Erken Kariyer Ödülü'nü almıştı. - MASSACHUSETTS

