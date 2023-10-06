MİT, PKK/KCK-YBŞ suikast birimi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-YBŞ Suikast Birim sorumlusu Çiya Fekir kod adlı İlyas Biro Eli'yi Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul/Başika-Zelikan'da bulunan üssüne yönelik olarak PKK'nın yaptığı saldırılara Çiya Fekir kod adlı İlyas Biro Eli'nin kadro ve malzeme desteği verdiği bilgisine ulaştı.

MİT, ayrıca Çiya Fekir kod adlı Türkiye'de güvenlik güçlerimize ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiğini tespit etti. İlyas Biro Eli'nin eylem gerçekleştirecek örgüt mensuplarının seçimleri ve eğitimlerinden bizzat sorumlu olduğunu belirleyen MİT, İlyas Biro Eli'nin Türkiye'ye karşı gerçekleştirilecek eylemlerin planlanmalarını yaparak yakından takip ettiği bilgisini elde etti.

Görevlendirdiği saha ajanlarıyla İlyas Biro Eli'nin örgütü desteklemeyen sivilleri sorguladığını ve ölüm kararı verildiğinde infazlarını gerçekleştirdiğini öğrenen MİT, İlyas Biro Eli örgüt içerisindeki rolü ve eylemleri dolayısıyla öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil edildi.

MİT, Musul/Zelikan'daki TSK üssü'ne saldırı talimatı veren Biro Eli'nin etkisiz hale getirilmesi için düğmeye bastı

Çiya Fekir Kod adlı İlyas Bro Eli, Musul/Zelikan'daki TSK Üssü'ne saldırı talimatı vermesi nedeniyle MİT'in radarındaydı. MİT, Irak/Sincar bölgesinde görevlendirdiği saha ajanları vasıtasıyla Eli'nin yeni bir saldırı planladığı bilgisine ulaştı. MİT'in saha ajanları Çiya Fekir Kod adlı İlyas Biro Eli'nin saldırı gerçekleştirecek örgüt mensuplarıyla buluştuğunu tespit etti. MİT vakit kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Biro, saldırı hazırlığındaki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Çiya Fekir Kod adlı İlyas Biro Eli kimdir?

Örgüte katılım sağladıktan sonra Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi. PKK/KCK Sincar bölgesinde suikast eğitimleri vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumlularından birisiydi. Çiya Fekir Kod adlı İlyas Biro Eli, son olarak PKK/KCK-YBŞ Suikast Birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi.