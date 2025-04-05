Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren 'ara zam' için gözler temmuz ayına çevrildi

Maaşlar eriyince milyonları ilgilendiren "zam" tartışması alevlendi
Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

Gişelerde 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza anı kamerada
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
'Abi dur' dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

"Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü! Diğerleri balkondan atlayıp kurtuldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bir şahıs, miras nedeniyle husumetli olduğu yengesi ve iki yeğenini tabancayla öldürdü. Saldırgan daha sonra alt kattaki yeğeninin evine girmek istedi. Alt kattaki yeğeninin eşi, annesi ve oğlu balkondan atlayıp kaçtı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde aile içi vahşet yaşandı. Ihlamur Sokak'ta aynı aileye ait 5 katlı binanın en üst katında Mehmet Garip, miras nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyi Zülküf Garip'in oturduğu daireye geldi.

YENGESİ VE 2 YEĞENİNİ VURDU

Burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartışırken, alt katta oturan yeğeni Emine Bahar Tunalı da daireye geldi. Çıkan tartışmada Mehmet Garip, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, 3 kişiye ateş etti.

Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü! Diğerleri balkondan atlayıp kurtulduÖldürülen yeğenlerden Ferdi Garip (solda), katil zanlısı Mehmet Garip (sağda)

BALKONDAN KAÇTILAR

Mehmet Garip, daha sonra da 1'inci kattaki Emine Bahar Tunalı'nın dairesine gidip içeridekilerden kapıyı açmasını istedi. Kapıyı açmayan Tunalı'nın eşi Buğra Tunalı, oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte birinci katın balkonundan atlayıp kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Melike Garip ve Ferdi Garip'in başlarına isabet eden kurşunla öldüğü belirlendi. Yaralanan Emine Bahar Tunalı ise sağlıkçılar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Bahar Tunalı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü! Diğerleri balkondan atlayıp kurtulduÖldürülen yeğenlerden Emine Bahar Tunalı (solda), öldürülen yenge Melike Garip (sağda)

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis, Mehmet Garip'i yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Miras kavgasında yengesi ve iki yeğenini öldürdü! Diğerleri balkondan atlayıp kurtuldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.