Miras Kavgası Kanlı Bitti: Bilecik'te Bıçaklama Olayı

Miras Kavgası Kanlı Bitti: Bilecik'te Bıçaklama Olayı
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Bilecik'te miras anlaşmazlığı yüzünden yeğeni tarafından bıçaklanan Veli Yetim, hastanede hayatını kaybetti. Oğuzhan G. adlı şüpheli, olay sonrası kaçarken polis soruşturma başlattı.

Bilecik'te bir kişi yeğeni tarafından miras kavgası yüzünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün gece saat 20.00'de Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras yüzünden anlaşmazlık olan Veli Yetim ile yeğeni Oğuzhan G. (27) tartışma başladı. Tartışma sonrası evine dönen Yetim'i yeğeni 'arabam arızalandı' diyerek yeniden çağırdı. Bu esnada bir daha evden aşağı inen Veli Yetim'in arkasından gelen Oğuzhan G., Yetim'i bıçaklayarak olay yerinden aracıyla kaçtı. Ağır yaralanan Veli Yetim olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yetim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Veli Yetim'in önceden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevi de yaptığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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