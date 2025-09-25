Haberler

Fren yerine gaza basınca lokantanın bahçesine uçtu

Fren yerine gaza basınca lokantanın bahçesine uçtu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, minibüse çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, fren yerine gaza basınca lokantanın bahçesine düştü. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerinde kimsenin olmaması büyük bir tehlikeyi önledi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüse çarpmamak için direksiyonu kırıp fren yerine gaza basan sürücü, otomobille lokantanın bahçesine uçtu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde Almanya'da yaşayan Şükrü O. isimli gurbetçi, yaklaşık 3 ay önce yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine geldi.

FREN YERİNE GAZA BASINCA LOKANTANIN BAHÇESİNE UÇTU

Tatilini tamamlayan Şükrü O., Almanya'ya dönmeden önce alışverişe gitti. Yabancı plakalı otomobiliyle Birecik köprüsü çıkışında ilerleyen Şükrü O., aniden önüne çıkan minibüse çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobili durdurmak isteyen Şükrü O., fren yerine gaza basınca yaklaşık 3 metreden lokantanın bahçesine uçtu.

YARA ALMADAN KURTULDU

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza anında lokantanın bahçe ve giriş kısmında kimsenin olmaması ise büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Minibüse çarpmamak için frene basmak isterken ayağının kayıp yanlışlıkla gaza bastığını söyleyen Şükrü Ö., bugün Almanya'ya dönmeye hazırlandığını belirtti. Bahçe duvarı ile lokanta duvarı arasında sıkışan otomobil, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
